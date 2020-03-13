TAG Heuer Connected: новое поколение smart-часов премиум-класса

Швейцарская компания TAG Heuer представила smart-часы Connected третьего поколения. Новая модель получила дополнительные датчики и новые функции.

По сравнению с предыдущей моделью часы лишились возможности замены отдельных модулей, но его 45-миллиметровый корпус, который в зависимости от модификации изготавливается из титана или нержавеющей стали, стал тоньше. Устройство оснащено 1,39-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 454 х 454 пикселей.

В основе часов лежит процессор Qualcomm Snapdragon Wear 3100. В состав чипа входят четыре ядра ARM Cortex-A7, цифровой сигнальный процессор и сопроцессор со сверхнизким энергопотреблением.

Набор датчиков включает акселерометр, гироскоп, компас и сенсор частоты сердечных сокращений. Пользователи смогут отслеживать различные показатели физической активности, а также контролировать изменения пульса в течение дня. За автономность smart-часов отвечает встроенный аккумулятор емкостью 430 мАч.

Новинка наделена приемником системы спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС. Реализована поддержка беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. В качестве программной платформы применяется операционная система Wear OS.

Smart-часы TAG Heuer Connected относятся к премиальному уровню и уже доступны на сайте производителя в комплекте с различными вариантами ремешков по цене от 1800 долларов до 2350 долларов.