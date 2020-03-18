Стали известны спецификации и ряд особенностей PlayStation 5

Сегодня состоялась презентация PlayStation 5, в рамках которой ведущий архитектор нового поколения консоли Sony Марк Церн рассказал о различных технологических трудностях, с которыми команда столкнулась при создании приставки. Само устройство пока не было показано, но были озвучены его технические спецификации.

Технические характеристики консоли Sony PlayStation 5:

восьмиядерный процессор на базе Zen 2 с частотой 3,5 GHz;

видеокарта 10,28 терафлопс, 36 вычислительных блоков на частоте 2,23 GHz;

оперативная память: 16 Gb GDDR6 / 256-бит 448 ГБ/с;

825 Gb SSD-накопитель 5,5 ГБ/с, 8-9 ГБ/с в режиме компрессии;

расширение объема диска: NVMe SSD Slot, поддержка USB HDD;

оптический привод: 4K UHD Blu-ray Drive.

По характеристикам PlayStation 5 оказалась менее производительна, чем Xbox Series X, но главное преимущество консоли Sony заключается в скорости чтения памяти: PlayStation 5 демонстрирует впечатляющие 5,5 ГБ/с против 2,4 ГБ/c у Xbox Series X. По словам Марка Церни, это не только существенно ускорит загрузку игр, но и упростит жизнь разработчикам, которые получат гораздо более широкие возможности для реализации всего потенциала собственных идей. PlayStation 5 способна загрузить 2 Gb данных примерно за четверть секунды, что позволит, например, использовать больше разнообразных ассетов в играх.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Другая важная особенность PlayStation 5 заключается в наличии встроенного геометрического движка, который поможет генерировать невероятно детализированные трехмерные объекты на аппаратном уровне. Трассировку лучей получила не только графика, но и звук, благодаря чему достигается новый уровень объемного звучания. Трассировку лучей также получат старые игры с PlayStation 4.

Кроме того, тактовая частота процессора PlayStation 5 значительно выше, чем у Xbox Series X, а благодаря архитектуре RDNA 2 36 вычислительных блоков на PlayStation 5 окажутся более производительными, чем у PS4 Pro.