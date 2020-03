Square Enix представила ремастер NieR Replicant и спин-офф серии для iOS и Android

Японский разработчик и издатель компьютерных игр Square Enix во время прямой трансляции, посвященной десятилетию франшизы Nier, представил ремастер культовой NieR Replicant, первой части франшизы, дебютировавшей в 2010 году. Грядущее переиздание выйдет под названием NieR Replicant ver.1.22474487139…



В его создании команде разработчиков помогает студия Toylogic, а также создатели предыдущих частей серии — геймдизайнер Ёко Таро, продюсер Ёсукэ Сайто и композитор Кэйити Окабэ. В отличие от оригинала, ремастер полностью озвучат. Всю музыку из саундтрека перезапишут, добавив еще несколько композиций. На вопрос, будет ли в ver.1.22474487139… новая концовка, продюсер заявил, что не знает.

Ремастер выпустят на PS4, Xbox One и в Steam, но точной даты релиза у него пока что нет.



Кроме того, издатели представили спин-офф серии — Nier Re[in]carnation, условно-бесплатную RPG для мобильных устройств. Ее разрабатывает студия Applibot совместно с Таро, Окабэ и Сайто.

Дата релиза игры на данный момент также неизвестна, Re[in]carnation выйдет на iOS и Android.

Square Enix поделились новостями о NieR: Automata. Уже 2 апреля хит NieR: Automata добавят в библиотеку Xbox Game Pass для консолей. Подписчики сервиса получат поддерживающее 4К и HDR (только в версии для Xbox One X) издание Become as Gods, в которое входит ряд костюмов, обликов и аксессуаров.