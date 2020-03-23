Список игр для iOS и Android-устройств, которые стали бесплатными из-за коронавируса

Многие граждане различных стран из-за угрозы распространения коронавируса стараются не выходить из дома без веской причины. Индустрия видеоигр отреагировала на пандемию множеством маркетинговых акций.

Наиболее интересные платные игры для iOS и Android-устройств, которые можно забрать бесплатно и навсегда:

iOS

Alto’s Odyssey;

Alto’s Adventure;

Buddy & Me: Dream Edition;

Superbrothers: Sword & Sworcery EP;

Joe Dever’s Lone Wolf;

8 GO;

Prune;

Vikings: an Archer’s Journey;

Mini Metro;

Decluster Zero;

Tokaido;

Card Crusade;

Cubesc.

Android

Superbrothers: Sword & Sworcery EP;

Mini Metro;

Cribbage With Grandpas;

Tokaido;

Card Crusade;

Bottom of the 9th;

Highwind;

Stickman Ghost 2: Gun Sword.

А также на большинство игр из топ-10 в магазинах Google Play и AppStore сейчас действуют специальные скидки.