24.03.2020

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Список игр для iOS и Android-устройств, которые стали бесплатными из-за коронавируса

коронавируса

Многие граждане различных стран из-за угрозы распространения коронавируса стараются не выходить из дома без веской причины. Индустрия видеоигр отреагировала на пандемию множеством маркетинговых акций.

Наиболее интересные платные игры для iOS и Android-устройств, которые можно забрать бесплатно и навсегда:

iOS

  • Alto’s Odyssey;
  • Alto’s Adventure;
  • Buddy & Me: Dream Edition;
  • Superbrothers: Sword & Sworcery EP;
  • Joe Dever’s Lone Wolf;
  • 8 GO;
  • Prune;
  • Vikings: an Archer’s Journey;
  • Mini Metro;
  • Decluster Zero;
  • Tokaido;
  • Card Crusade;
  • Cubesc.

Android

  • Superbrothers: Sword & Sworcery EP;
  • Mini Metro;
  • Cribbage With Grandpas;
  • Tokaido;
  • Card Crusade;
  • Bottom of the 9th;
  • Highwind;
  • Stickman Ghost 2: Gun Sword.

А также на большинство игр из топ-10 в магазинах Google Play и AppStore сейчас действуют специальные скидки.

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