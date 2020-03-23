Список игр для iOS и Android-устройств, которые стали бесплатными из-за коронавируса
Многие граждане различных стран из-за угрозы распространения коронавируса стараются не выходить из дома без веской причины. Индустрия видеоигр отреагировала на пандемию множеством маркетинговых акций.
Наиболее интересные платные игры для iOS и Android-устройств, которые можно забрать бесплатно и навсегда:
iOS
- Alto’s Odyssey;
- Alto’s Adventure;
- Buddy & Me: Dream Edition;
- Superbrothers: Sword & Sworcery EP;
- Joe Dever’s Lone Wolf;
- 8 GO;
- Prune;
- Vikings: an Archer’s Journey;
- Mini Metro;
- Decluster Zero;
- Tokaido;
- Card Crusade;
- Cubesc.
Android
- Superbrothers: Sword & Sworcery EP;
- Mini Metro;
- Cribbage With Grandpas;
- Tokaido;
- Card Crusade;
- Bottom of the 9th;
- Highwind;
- Stickman Ghost 2: Gun Sword.
А также на большинство игр из топ-10 в магазинах Google Play и AppStore сейчас действуют специальные скидки.