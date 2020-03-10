Создатели Tiktok скоро запустят аналог Google G Suite

Китайская компания ByteDance готовится к запуску полноценного аналога облачных сервисов Google для корпоративных клиентов (Google G Suite). Проект будет создан на основе существующего универсального бизнес-приложения Lark, в Китае известного под названием Feishu.

Lark – это корпоративный мессенджер, совмещающий в себе календарь, средство видеообщения, а также возможности хранения информации в облаке и редактирования документов в режиме онлайн, как самостоятельно, так и в паре с коллегами. Он был запущен ByteDance в апреле 2019 года.

Преобразование приложения Lark в полноценный облачный сервис, пишет Bloomberg, ByteDance планирует завершить до конца марта 2020 года. Оно может получить название ByteDance Office Tools. Распространение нового проекта компания намерена начать с Китая, о своих планах по выходу на мировую арену компания пока не сообщает.

Компания ByteDance основана в 2012 году и в настоящее время, по данным Bloomberg, считается наиболее ценным стартапом в мире. Именно эта компания развивает популярный видеосервис TikTok, основанный на приобретенном ею проекте Musical.ly, ежемесячная аудитория пользователей которого на I квартал 2020 года превышала 800 млн. человек. Также она владеет пользующимся спросом в Китае новостным агрегатором Toutiao. Основатель компании — китайский интернет-предприниматель Чжан Имин (Zhang Yiming).

В настоящее время известно, что ByteDance Office Tools будет включать в себя как минимум четыре облачных сервиса. В их число входят Docs в качестве альтернативы Google Docs (редактор текстовых документов) и Sheets, который заменит Google Sheets (редактор электронных таблиц). Вместе с ними ByteDance планирует запустить аналог Google Keep (сервис создания заметок) под названием MindNotes. Альтернативу облачному хранилищу Google Drive составит сервис Cloud Storage.

Войдет ли сам мессенджер Lark в состав облачного сервиса, или же он останется в виде отдельного приложения, пока неизвестно. Над разработкой Lark трудится команда из более чем 1700 человек. Его запуск может расширить возможности смартфонов Huawei, современные модели которых, в том числе и флагманские, лишены предустановленных сервисов Google.

Ряд других игроков рынка признали в ByteDance сильного соперника. В частности, это сделала компания Tencent, запретив всем без исключения пользователям своих сервисов, в том числе мессенджера WeChat, делиться ссылками на все, что связано с Lark (Feishu). Запрет также распространяется на видеосервис Douyin, который вместе с Musical.ly лег в основу TikTok.