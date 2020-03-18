На студии The Lot Studios в Западном Голливуде (Калифорния) состоялась премьера Hyundai Elantra нового поколения, которая транслировалась онлайн.

Это по-прежнему седан с отдельным багажником, но силуэт стал динамичнее. Дизайнерскую концепцию со множеством граней и скульптурным сопряжением трех «лезвий» на бортах в компании называют Parametric Dynamics.

По сравнению с прежним седаном новая Elantra стала на 30 мм длиннее (4650 мм), на 25 мм шире (1825 мм) и на 20 мм ниже (1420 мм). Передний свес стал чуть короче, а задний, напротив, увеличен. Колесная база — 2720 мм, тогда как у прежней Elantra между осями 2700 мм. Предусмотрены колеса диаметром 15, 16 или 17 дюймов.

Компания обещает чуть более просторный салон. Кресла установлены немного ниже, чем у прежней модели. В стандартной комплектации — приборы с аналоговым спидометром и восьмидюймовый экран медиасистемы с физическими клавишами и рукоятками по бокам. Для дорогих версий модели предусмотрена панель, где под одним стеклом установлены два экрана диагональю по 10,25 дюйма.

Для базовой медиасистемы заявлены беспроводные протоколы Apple CarPlay и Android Auto. В США стандартная Elantra также будет иметь системы автоматического торможения и слежения за разметкой.

В Elantra нового поколения предусмотрены следующие опции — голосовое управление «музыкой» и микроклиматом, 64-цветная подсветка салона, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема Bose и функция Digital Key, которая позволяет использовать смартфон с NFC-меткой и установленным специальным приложением для открытия дверей машины и запуска двигателя.

В Корее на начальном этапе заявлены два двигателя. Это бензиновый атмосферный мотор 1.6 MPI (123 л.с.) из семейства Smartstream и его газовая версия 1.6 LPI (120 л.с.). В США у Elantra основным будет атмосферный мотор 2.0 MPI (149 л.с.), работающий по экономичному циклу Аткинсона. Все моторы в паре с клиноцепным вариатором.

Также была анонсирована гибридная модификация. У нее бензиновый мотор 1.6 GDI, а в шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями встроен электромотор мощностью 43,5 л.с. Максимальная отдача силовой установки — 141 л.с. и 264 Нм. Литий-полимерный тяговый аккумулятор 1,32 кВт∙ч установлен под задним диваном, возможность подзарядки от розетки не предусмотрена. Гибридная версия имеет заднюю независимую подвеску.

На рынки Южной Кореи и США новая Hyundai Elantra выйдет осенью, а предварительный заказ будет открыт в конце марта. Поставки в другие страны начнутся позже. Позже планируется выпустить спортивную модификацию N Line.