Softprom и SysAid подписали дистрибьюторское соглашение

Компания Softprom становится официальным дистрибьютором SysAid, ведущего поставщика решений по управлению ИТ-услугами (ITSM). Softprom займется продвижением решений в странах региона, включая Азербайджан.

SysAid разработан специально для поддержки цифрового преобразования и позволяет организациям повысить производительность, повысить качество обслуживания конечных пользователей и повысить ценность и влияние на бизнес. Благодаря многоуровневому управлению сервисами, встроенному управлению активами и передовой автоматизации и оркестрации SysAid помогает решать основные проблемы, с которыми сталкиваются организации сегодня.

Портфель компании Softprom пополнили следующие решения производителя SysAid: