Softprom и SysAid подписали дистрибьюторское соглашение
Компания Softprom становится официальным дистрибьютором SysAid, ведущего поставщика решений по управлению ИТ-услугами (ITSM). Softprom займется продвижением решений в странах региона, включая Азербайджан.
SysAid разработан специально для поддержки цифрового преобразования и позволяет организациям повысить производительность, повысить качество обслуживания конечных пользователей и повысить ценность и влияние на бизнес. Благодаря многоуровневому управлению сервисами, встроенному управлению активами и передовой автоматизации и оркестрации SysAid помогает решать основные проблемы, с которыми сталкиваются организации сегодня.
Портфель компании Softprom пополнили следующие решения производителя SysAid:
- Управление ИТ-услугами (ITSM) — включает в себя все необходимое для эффективного управления ИТ-услугами в одном решении, совместимом с ITIL (самой популярной платформой наилучшей практики ITSM).
- IT Asset Management (ITAM) встроено в SysAid, обеспечивая видимость, защиту, контроль и управление всеми активами и другие решения.