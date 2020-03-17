Snapchat запустила простой веб-редактор дополненной реальности Lens Web Builder

Очки дополненной реальности не выходят на широкий рынок, но на смартфонах технология достаточно заметно продвигается вперед. Snapchat входит в число приложений, которым удалось заинтересовать дополненной реальностью миллионы пользователей и монетизировать этот интерес.

Разработчики компании Snap выпустили инструмент Lens Web Builder, который упрощает создание AR-эффектов или «линз». Разумеется, он сделан для того, чтобы больше компаний создавали в Snapchat интерактивную рекламу.

Вместо отдельного приложения и сложного редактора Lens Web Builder предлагает веб-платформу с интерфейсом, доступ к которому можно получить из любого браузера. Здесь новую маску можно создать за минуты, даже не имея подобного опыта. Для этого Snap загрузила в платформы наборы контента, включая 3D-объекты, эффекты и анимацию, а пользователь может загружать двухмерный контент, например, логотипы. После созданную дополненную реальность можно включить в рекламную кампанию в Snapchat, настроив бюджет.

С инструментом Lens Web Builder предприятиям проще обойтись без подрядчиков для создания рекламы в мессенджере. Согласно официальной статистике Snapchat, более 75% из 218 млн. ежедневно активных пользователей в среднем используют AR-контент ежедневно. Здесь более 735000 «линз», а самые популярные достигают миллиардов просмотров. Этих показателей помог достичь редактор Snap Lens Studio, который компания продолжает поддерживать как сервис для разработки относительно сложного контента.