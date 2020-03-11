Smart-очки Google Glass адаптировали для слепых и слабовидящих людей

Голландская компания Envision совместно с Google разработала smart-очки для слепых и слабовидящих. Устройство представляет собой очки Google Glass Enterprise Edition 2 (с несколько более компактной оправой), оснащенные камерой с технологией компьютерного зрения и голосовым помощником.

У Envision уже имелось мобильное приложение для слабовидящих, способное распознавать объекты, текст и даже людей (по фотографиям в телефонной книге на устройстве). На это же способны и очки Envision.

Smart-очки считывают любую текстовую информацию (включая рукописный текст) на 60 языках и моментально воспроизводят ее. Устройство способно читать короткие тексты из книг и документов, называть имена друзей и знакомых пользователя (информация может считываться из адресной книги или социальных сетей), находить личные вещи владельца, а также описывать его окружение. Очки различают цвета и обладают функцией видеозвонков.

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Envision уже открыла предварительный заказ на очки, их стоимость сейчас составляет 1699 долларов. После начала поставок, запланированных на август текущего года, цена устройства составит 2099 долларов.