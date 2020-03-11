11.03.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииГаджетыSmart-очки Google Glass адаптировали для слепых и слабовидящих людей

Smart-очки Google Glass адаптировали для слепых и слабовидящих людей

Google Glass

Голландская компания Envision совместно с Google разработала smart-очки для слепых и слабовидящих. Устройство представляет собой очки Google Glass Enterprise Edition 2 (с несколько более компактной оправой), оснащенные камерой с технологией компьютерного зрения и голосовым помощником.

У Envision уже имелось мобильное приложение для слабовидящих, способное распознавать объекты, текст и даже людей (по фотографиям в телефонной книге на устройстве). На это же способны и очки Envision.

Smart-очки считывают любую текстовую информацию (включая рукописный текст) на 60 языках и моментально воспроизводят ее. Устройство способно читать короткие тексты из книг и документов, называть имена друзей и знакомых пользователя (информация может считываться из адресной книги или социальных сетей), находить личные вещи владельца, а также описывать его окружение. Очки различают цвета и обладают функцией видеозвонков.

Envision уже открыла предварительный заказ на очки, их стоимость сейчас составляет 1699 долларов. После начала поставок, запланированных на август текущего года, цена устройства составит 2099 долларов.

ТЕГИ:
Компания Bestcomp Group стала победителем зарубежных тендеров Всемирного Банка
Новости по теме
События
Акции EPAM, Google, Facebook упа
Акустические системы
Google Assistant научился читать
Программное обеспечение События
Google сделал бесплатными премиу
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!