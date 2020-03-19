Скачай приложение Nar+ и выиграй приз!

Оператор Nar запустил специальную кампанию для абонентов, только зарегистрировавшихся в приложении “Nar+”, которое позволяет виртуально следить за личными аккаунтами. Абоненты Nar, которые только зарегистрировались в приложении получат специальные бонусы в течение 24 часов после регистрации. Кампания продлится до 19 апреля 2020 года.

Напомним, что приложение “Nar+” облегчает управление аккаунтом и позволяет осуществлять многие важные операции в считанные секунды. Таким образом, абоненты могут в течение нескольких секунд получить информацию о тарифах, подключиться к подходящему им тарифу, поменять текущий тариф, заказать новый интернет пакет, проверить свои бонусы и обновить их. Помимо этого, приложение позволяет выполнять запросы на кредит и остаток баланса, получать информацию о роуминг-пакетах и активировать их в один клик. Еще одной уникальной характеристикой приложение является возможность следить одновременно за 5 аккаунтами.