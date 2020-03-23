Siri поможет распознать симптомы коронавируса

Новая функция виртуального помощника Siri позволяет владельцам «яблочных» гаджетов ознакомиться с симптомами коронавирусной инфекции COVID-19 и провести предварительную диагностику заболевания, чтобы вовремя обратиться за врачебной помощью, сообщает портал Ubergizmo.

Для того, чтобы приступить к диагностике под руководством Siri, нужно обратиться к ассистенту фразой: «Эй, Siri, у меня есть коронавирус?». После кодовой фразы, виртуальный помощник предоставит перечень вопросов, на которые необходимо будет ответить в соответствии с предложенными на экране вариантами.

Первым делом Siri уточнит, испытывает ли пользователь такие симптомы, как лихорадка, сухой кашель или одышка. При подтверждении того, что они ярко выражены, последует предложение обратиться за медицинской помощью. Если же пользователь затрудняется в определении своего состояния, помощник задаст ряд уточняющих вопросов о наличии головокружения, затрудненного дыхания и боли в груди. В случае подтверждения Siri также предложит связаться с врачом и напомнит о специализированных медицинских приложениях. Если же вышеперечисленных симптомов у пользователя нет, Siri порекомендует оставаться дома, а при малейшем недомогании обратиться за помощью.

Новый функционал Siri пока что доступен только пользователям устройств Apple из США. В других регионах по аналогичному запросу Siri направляет владельца гаджета на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).