Sarcos Robotics продемонстрировала возможности экзоскелета Guardian XO
Американская компания Sarcos Robotics продемонстрировала возможности экзоскелета Guardian XO, который можно будет использовать для решения широкого круга задач. Видеоролик был опубликован в YouTube.
Благодаря электромоторам можно поднимать груз до 90 кг, ощущая при этом нагрузку примерно в четыре с половиной кг. Для управления Guardian XO не нужны специальные навыки. При этом, для роботизированных рук предусмотрены разные насадки.
В рамках пилотного проекта, экзоскелеты уже применяются американской авиакомпанией Delta Air Lines.