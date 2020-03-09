Американская компания Sarcos Robotics продемонстрировала возможности экзоскелета Guardian XO, который можно будет использовать для решения широкого круга задач. Видеоролик был опубликован в YouTube.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Благодаря электромоторам можно поднимать груз до 90 кг, ощущая при этом нагрузку примерно в четыре с половиной кг. Для управления Guardian XO не нужны специальные навыки. При этом, для роботизированных рук предусмотрены разные насадки.

В рамках пилотного проекта, экзоскелеты уже применяются американской авиакомпанией Delta Air Lines.