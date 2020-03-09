10.03.2020

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Sarcos Robotics продемонстрировала возможности экзоскелета Guardian XO

Sarcos Robotics

Американская компания Sarcos Robotics продемонстрировала возможности экзоскелета Guardian XO, который можно будет использовать для решения широкого круга задач. Видеоролик был опубликован в YouTube.

Благодаря электромоторам можно поднимать груз до 90 кг, ощущая при этом нагрузку примерно в четыре с половиной кг. Для управления Guardian XO не нужны специальные навыки. При этом, для роботизированных рук предусмотрены разные насадки.

В рамках пилотного проекта, экзоскелеты уже применяются американской авиакомпанией Delta Air Lines.

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