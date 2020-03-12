Samsung представила полностью твердотельный аккумулятор

Исследователи из Высшего технологического института Samsung (SAIT) в Лондоне и Научно-исследовательского института Samsung в Японии (SRJ) представили полностью твердотельные аккумуляторы с большим сроком службы.

Полностью твердотельные аккумуляторы выгодно отличаются от литий-ионных, так как они позволяют повысить количество запасенной энергии на единицу массы. Это позволяет создавать аккумуляторы более высокой емкости, используя твердые электролиты, которые безопаснее жидких. Но также есть и проблема, заключающаяся в появлении на анодах дендритов (иглоподобных кристаллов, которые могут образовываться на аноде батареи в процессе ее подзарядки), которые уменьшают срок службы батарей.

Избежать этого побочного эффекта получилось благодаря применению в качестве анода композитного слоя из серебра и углерода. Это позволило увеличить емкость, срок службы и общую безопасность прототипа твердотельного аккумулятора. Кроме того, прототип оказался примерно на 50% меньше по объему традиционной литий-ионной батареи такой же емкости.

В первую очередь, подобная технология ориентирована на развитие электротранспорта. Ожидается, что разработка Samsung способна выдержать более 1000 циклов зарядки/разрядки, а дальность хода электромобиля должна составить около 800 км без подзарядки.