13.03.2020

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Samsung обновит старые флагманские смартфоны до One UI 2.1

One UI 2.1

На данное время фирменная оболочка One UI 2.1 установлена только на новейших флагманских устройствах Samsung серии S20 и Galaxy Z Flip.

Компания планирует выпустить последнюю версию оболочки One UI для флагманских моделей предыдущих поколений, включая Galaxy S9 и Note 9, которые были выпущены в 2018 году.

Представитель Samsung на южнокорейском форуме уточнил, что изначально обновление программного обеспечения получат прошлогодние серии Galaxy S10 и Note 10, однако точные сроки выпуска прошивок пока что не уточняются.

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