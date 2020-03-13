Samsung обновит старые флагманские смартфоны до One UI 2.1

На данное время фирменная оболочка One UI 2.1 установлена только на новейших флагманских устройствах Samsung серии S20 и Galaxy Z Flip.

Компания планирует выпустить последнюю версию оболочки One UI для флагманских моделей предыдущих поколений, включая Galaxy S9 и Note 9, которые были выпущены в 2018 году.

Представитель Samsung на южнокорейском форуме уточнил, что изначально обновление программного обеспечения получат прошлогодние серии Galaxy S10 и Note 10, однако точные сроки выпуска прошивок пока что не уточняются.