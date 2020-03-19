19.03.2020

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Samsung Galaxy M21 получил тройную камеру и аккумулятор 6000 мА·ч

Galaxy M21

Компания Samsung представила недорогой смартфон Galaxy M21, приемника прошлогодней бюджетной модели Galaxy M20.

Galaxy M21 оснащен 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Экран прикрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Смартфон работает на базе восьмиядерного процессора Exynos 9611 с графикой Mali-G72 MP3. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 4 или 6 Gb, флеш-памяти — 64 или 128 Gb.

Основная камера состоит из широкоугольного модуля с разрешением 48 Мп, ультраширокоугольного (123 градуса) на 8 Мп и датчика глубины на 5 Мп. Заявлена поддержка разных режимов съемки: портретного, ночного и профессионального с ручными настройками. Предусмотрена возможность записи видео в разрешении 4K. Фронтальная камера разрешением 20 Мп.

Питание обеспечивает мощная аккумуляторная батарея емкостью 6000 мА·ч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Также заявлена поддержка Dolby Atmos и функции распознавания лиц. Аппарат работает под управлением Android 10 с фирменным интерфейсом One UI 2.0.

Смартфон Samsung Galaxy M21 поступит в продажу 23 марта. Ориентировочная цена – от 175 долларов.

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