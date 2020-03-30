Samsung Galaxy M11: тройная камера и аккумулятор 5000 мА·ч

Компания Samsung представила смартфон начального уровня Galaxy M11. Устройство оснащено 6,4-дюймовым LCD-дисплеем Infinity-O с разрешением HD+.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 450 (8 ядер A53, 1,8 GHz). Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 Gb, внутренней – 32 или 64 Gb, с возможностью расширения с помощью карты microSD до 512 Gb.

Основная камера состоит из трех модулей: 13 Мп (f/1.8) + 5 Мп широкоугольная (f/2.2) + 2 Мп датчик глубины (f/2.4). Поддерживается запись видео в формате 1080р@30fps. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп (f/2.0).

Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

Операционная система — Android One с UI 2.

Оснащение включает 4G LTE, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, USB-C, 3,5-мм разъем. На задней панели установлен сканер отпечатков пальцев. NFC-модуля нет. Габариты устройства — 161,4 × 76,3 × 9 мм, вес — 197 гр.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy M11 пока не сообщается, но с учетом его аппаратного оснащения, она будет невысокой. Представленные цвета корпуса — черный, синий и фиолетовый.