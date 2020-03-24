Компания Samsung анонсировала смартфон среднего уровня Galaxy A31. Устройство оснащено дисплеем Super AMOLED с диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2400 × 1080 пикселей.

Аппаратная основа смартфона — процессор MediaTek Helio P65. Он объединяет два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 GHz и шесть ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,7 GHz. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, вместимость флеш-накопителя — 64 или 128 Gb. Пользователи смогут также установить карту microSD.

Основная камера выполнена в виде блока прямоугольной формы с закругленными углами. Задействованы сенсоры с 48 Мп (f/2.0), 8 Мп (f/2.2), а также два датчика по 5 Мп (f/2.4). В небольшом экранном вырезе располагается фронтальная камера разрешением 20 Мп (f/2.2).

Операционная система — Android 10. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой подзарядки мощностью 15 Вт. Есть порт USB Type-C и стандартное 3,5 мм гнездо для наушников. Габариты 159,3 х 73,1 х 8,6 мм при массе 185 гр.

Смартфон Samsung Galaxy A31 будет предлагаться в четырех цветовых исполнениях корпуса: белом, черном, красном и синем. Стоимость пока не известна.