26.03.2020

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Samsung анонсировала недорогой планшет Galaxy Tab A 8.4 (2020)

Galaxy Tab A 8.4

Компания Samsung анонсировала планшет Galaxy Tab A 8.4 (2020). Устройство получило 8,4-дюймовый дисплей с разрешением 1920 х 1080 пикселей.

За производительность отвечает восьмиядерный процессор (вероятно Exynos 7904, Samsung не уточняет конкретную модель). Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, встроенной — 32 Gb. Есть слот для карт памяти microSD.

Основная камера имеет разрешение 8 Мп, фронтальная — 5 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Оснащение включает модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, 3.5-мм аудиоразъем, порт USB-C.

Работает гаджет под управлением Android 9 и фирменной оболочки One UI.

Стоимость Galaxy Tab A 8.4 (2020) составляет 279 долларов, но это цена версии с модемом 4G. Цена модификации без модема пока не известна. Планшет будет предлагается только в черном цвете корпуса.

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