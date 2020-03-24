С помощью нового сервиса компании контролируют сотрудников на «удаленке», фотографируя их каждые 5 минут

Из-за угрозы распространения коронавируса компании по всему миру переводят сотрудников на удаленную работу. Для поддержания высокой продуктивности при удаленной работе, некоторые компании обращаются к таким инструментам, как Sneek, который, кроме видеозвонков, автоматически фотографирует сотрудников каждые 1-5 минут, пишет Business Insider.

Интервал между фотографиями устанавливается в настройках сервиса. Если один человек кликнет на лицо другого, то Sneek мгновенно соединит коллег в прямом видеозвонке, даже если получатель не нажал «принять».

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«Sneek не был разработан, чтобы шпионить за кем-то. Мы знаем, что многие люди сочтут это вторжением в личную жизнь. Тогда это решение не для них. Но есть также много команд, которые дружат и хотят оставаться на связи, когда работают вместе», — сказал сооснователь сервиса Дэль Керри (Del Currie).

По словам Керри, цель Sneek — офисная культура, а не наблюдение.

«Мы работали дома более 10 лет, и одна из самых больших проблем, которая начинает проявляться, — это чувство изоляции. Это действительно влияет на психическое здоровье. Возможность посмотреть на экран и увидеть товарищей по команде может иметь большое значение», — отметил Керри.

По данным компании, число регистраций выросло в 10 раз за последние несколько недель. Аудитория Sneek составляет 10 тыс. пользователей, среди них такие компании, как American Express, Lego, Fred Perry и GoFish digital.