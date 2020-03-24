24.03.2020

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С помощью «Мобильной оплаты» Azercell можно сделать пожертвование в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Azercell

Компания Azercell предлагает новые возможности для поддержки экономики страны и мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в нынешней критической глобальной ситуации. С 24 марта 2020-го года абоненты компании получили возможность осуществлять денежные пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом посредством услуги «Мобильная оплата». Пожертвование можно сделать непосредственно с баланса номера, вводя желаемую сумму через многофункциональное мобильное приложение Kabinetim, которое поддерживает операционные системы iOS и Android. Операция производится без взимания комиссий за услугу. Раз в день собранная сумма будет перечисляться на банковский счет Фонда поддержки борьбы с коронавирусом.

Каждое пожертвование вносит значительный вклад в безопасность страны и мира. Вместе мы — сила!

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