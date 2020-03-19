Детский психолог: «Родители должны ввести ограничения места и времени использования детьми мобильных устройств»

Мобильные устройства в последнее время стали неотъемлемой частью жизни. Но у мобильных устройств, которые максимально упрощают жизнь, есть как положительные, так и негативные влияния, в частности на детей и подростков. Родители в Азербайджане уже стали обращаться к специалистам с жалобами о состоянии детей с мобильной зависимостью. О проблемах и путях решения от мобильной зависимости рассказала в интервью клинический, детский психолог Нурия Гулиева.

— Со скольких лет, родители в Азербайджане дают своим детям мобильные устройства?

— К сожалению, с раннего возраста, хотя дети до трех лет не должны быть знакомы и пользоваться мобильными устройствами. Дети старше трех лет могут пользоваться устройствами 10-20 минут, старше шести лет — 30 минут в день. Но даже это время должно проходить под надзором родителей, а целью использования устройства должно быть изучение или общение.

— Какое самое негативное влияние мобильных устройств на детей, в частности на подростков вы бы хотели особенно отметить?

— В последние годы среди детей до трехлетнего возраста встречаются проблемы с речью, ограниченностью в общении. Это происходит по той причине, что телефоны, планшеты и компьютеры являются односторонними и не предоставляют взаимного общения, потому ребенок замыкается и изолируется от окружающих. Среди детей и подростков, неправильно пользующихся технологическими устройствами, наблюдается агрессивность, склонность к насилию, страх и напряжение. В основном поступают жалобы такого рода.

— Как вы думаете, почему родители дают детям мобильные устройства? Для того, чтобы их успокоить, чтобы изучать или общаться?

— Я думаю, что большинство родителей информированы о негативном влиянии мобильных устройств, но они не могут быть решительными, так как не получается должным образом общаться со своими детьми и терпят неудачу в определенных ситуациях. Было бы хорошо воспользоваться преимуществами мобильных устройств методом их контролирования. То есть, давать детям играть в игры, смотреть видео без агрессивного, пугающего, сексуального контента и направлять их на поучающие страницы и программы. Надо помнить, что многие видеоматериалы содержат сублимальные сообщения …

— Как можно отучить детей от мобильной зависимости? Что надо делать родителям?

— Родители на этот вопрос обычно отвечают так: ребенок от этого успокаивается, хорошо кушает, я могу спокойно работать и так далее. Но, конечно, есть много информированных и ответственных родителей. Есть простая аналогия — когда ребенок растет, родители объясняют ему базовые правила поведения, например — нельзя переходить дорогу в неположенном месте, включать плиту и т.д. Пока малыш эти правила не усвоил, родители водят его за ручку. В цифровом мире то же самое: когда ребенок берет в руки гаджет, важно ему объяснить правила кибергигиены, что хорошо, а что плохо. И пока он не освоится в интернет-пространстве, мамы и папы могут контролировать и направлять с помощью специальных программ родительского контроля. Родители могут воспользоваться этими программами и играми. Следить за детьми до подросткового возраста легче, так как подростки бывают более зависимыми от своих групп общения и могут даже не слушаться родителей. Поэтому родителям, следует начертить конкретные контуры для подростков. Например, в семье должны быть введены часы запрета использования мобильных устройств, при этом запрет, должен касаться каждого члена семьи, очень эффективным является будильник, когда родители дают ребенку телефон, до сигнала будильника. Должны быть приняты места запрета использования телефона — это за столом и в спальной комнате. Кстати, подобные запреты могут также проверить и привить в детях силу воли. При этом очень важно, чтобы ребенку не просто приказывали, а объясняли эти ограничения и обсуждали их. Задача родителей рассказать, что ограничения — это не их прихоть, эти меры помогут сохранить здоровье и позволят маме и папе не переживать, если, например, ребенок задержался в школе.

— Какими технологическими средствами должны пользоваться родители, чтобы проконтролировать поведение детей в интернет-пространстве?

— Есть много решений, которые выручают родителей в данной ситуации. Например, «Лаборатория Касперского» недавно провела в Баку мероприятие, которое было посвящено поведению в интернете как родителей, так и детей, где было отмечено, что родители зачастую играют основную роль в формировании поведения детей в интернете. Родители, сами позволяют детям пользоваться гаджетами и не следят за временем, занимаясь своими делами. Конечно, есть родители, которые очень внимательно относятся к этому процессу. Но, есть и такие, которые сами создают условия риска, выставляя не только фотографии, но и месторасположение своих детей, места их обучения и развлечения, что может стать серьезной угрозой для ребенка. «Лаборатория Касперского» предлагает свои решения для регулирования данного процесса, но есть и другие решения, которыми родителям следует воспользоваться. Есть ограничения в видео программе «youtube», где можно установить программу «youtube kids», которую родители могут использовать для контроля детей, и в других программах есть подобные инструменты. Также родители могут закодировать доступ к своему телефону, чтобы дети не могли пользоваться телефоном в любое время. Но в первую очередь, сами должны быть более информированными, чтобы правильно регулировать поведение своих детей в интернете. В целом, сами родители, тоже должны более серьезно и ответственно отнестись, так как зависимость от интернета, приводит как к моральным, так и физическим проблемам. А правильно используя интернет, можно получить только его положительное влияние.