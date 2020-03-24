Redmi представил smart-динамик Touchscreen Speaker 8

Бренд Redmi представил новое устройство для умного дома — smart-динамик Touchscreen Speaker 8. Новинка оснащена 8-дюймовым HD-дисплеем с поддержкой сенсорного управления. Угол обзора достигает 178 градусов по горизонтали.

Имеется веб-камера, адаптеры Bluetooth и Wi-Fi, детский режим. Пользователи смогут взаимодействовать с интеллектуальным голосовым ассистентом XiaoAI. Говорится о наличии качественной аудиосистемы мощностью 10 Вт. Заявлена поддержка технологии DTS-Sound.

Стоимость smart-динамика Redmi Touchscreen Speaker 8 составляет ориентировочно 50 долларов. Продажи начнутся 27 марта.