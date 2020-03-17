Realme 6i: Helio G80 и аккумулятор 5000 мА·ч за 175 долларов

Компания Realme официально представила смартфон среднего уровня Realme 6i. Аппарат получил 6,5-дюймовый дисплей формата HD+.

Смартфон работает на базе процессора MediaTek Helio G80. Чип объединяет два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2,0 GHz и шесть ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,8 GHz. Графический блок использует ускоритель ARM Mali-G52 MC2. Объем оперативной памяти 3 или 4 Gb, вместимость флеш-накопителя составляет 64 или 128 Gb. Дополнительно может быть установлена карта microSD.

Основная камера представлена четырьмя модулями: главный датчик на 48 Мп, 8 Мп и два датчика по 2 Мп. В небольшом вырезе в верхней части экрана установлена селфи-камера разрешением 16 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч. Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, приемник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, FM-тюнер, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Аппарат поставляется с операционной системой Android 10.

Стоимость смартфона Realme 6i: конфигурация памяти с 3/64 Gb будет стоить 175 долларов, а версия 4/128 Gb будет предложена за 210 долларов.