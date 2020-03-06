Razer представила мышь Viper Mini для геймеров с маленькой кистью руки

Компания Razer представила симметричную мышь Viper Mini. Это самая компактная и легкая модель в ассортименте компании.

Viper Mini весит 61 гр., это на 8 гр. легче стандартной модели Viper и на 13 гр. легче Viper Ultimate. При этом мышь на 6 мм короче и немного шире. Razer заявляет, что такой размер и вес оптимальны для «клешневого» захвата кистью руки среднего или маленького размера.

Манипулятор оборудован оптическим сенсором с разрешающей способностью 8500 DPI (точек на дюйм). Максимальное ускорение составляет 35g, скорость перемещения — до 7,6 м/с. Применены переключатели Razer Optical Mouse Switches, рассчитанные на 50 млн. срабатываний.

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Для подключения к компьютеру применяется порт USB. Габариты составляют 118,3 × 53,5 × 38,3 мм. Длина соединительного кабеля — 1,8 м.

Razer Viper Mini уже поступила в продажу в Европе по стоимости 59 евро.