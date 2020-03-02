Раскрыты некоторые подробности стандарта Wi-Fi 7

С середины прошлого года производители смартфонов, планшетов и ноутбуков стали внедрять поддержку нового протокола беспроводной передачи данных Wi-Fi 6. Но уже активно ведется работа над еще более производительным стандартом Wi-Fi 7, а благодаря утечке стали известны некоторые характеристики и предварительные сроки его внедрения.

Максимальная пропускная способность Wi-Fi 5 составляет 3,5 Гбит/с. При подключении устройств с помощью Wi-Fi 6 пиковая скорость передачи может достигать 9,6 Гбит/с. Работающие в единой сети электронные устройства, поддерживающие стандарт Wi-Fi 7, могут передавать видео со скоростью до 30 Гбит/с.

Запуск Wi-Fi 7 планируется ориентировочно в 2023 году. Ожидается, что технология позволит не только передавать данные с внушительной скоростью, но и получит ряд дополнительных функций. Так, с помощью Wi-Fi 7 можно контролировать состояние человека: определять частоту его дыхания и физическое местонахождение. Такое решение будет особо актуально для пожилых людей, живущих в одиночестве. Кроме того, это позволит еще более автоматизировать элементы умного дома. Беспроводная сеть сможет распознать присутствие пользователя возле двери и тут же запустит механизм открытия замка.

Уже создана специальная группа, которая возьмет на себя вопросы конфиденциальности и безопасности Wi-Fi 7.