10.03.2020

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При поддержке Фонда Гейтса будут выпущены комплекты домашнего тестирования на коронавирус

коронавирус

Проект, финансируемый Фондом Билла Гейтса (Bill Gates), вскоре начнет поставлять комплекты для домашнего тестирования на коронавирус COVID-19 жителям Сиэтла (США), говорится в сообщении Seattle Times.

Сообщается, что результаты тестирования, основанного на мазке из носа, будут известны в течение двух дней. О положительном результате будут оповещены сотрудники органов здравоохранения. В таком случае будет предложено ответить на вопросы в онлайн-анкете, чтобы предоставить работникам органов здравоохранения информацию о своих перемещениях. Благодаря этому те смогут идентифицировать всех контактировавших с зараженными лицами и уведомить их о необходимости прохождения тестирования или карантина.

«Несмотря на то, что предстоит еще многое сделать, у проекта есть огромный потенциал, чтобы переломить ход эпидемии», — отметил в интервью Seattle Times Скотт Доуэлл (Scott Dowell), представляющий Фонд Билла и Мелинды Гейтс в программе по реагированию на вспышку коронавируса.

По оценкам Доуэлла, фонд сможет обеспечить проведение до 400 тестов на коронавирус в день.

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