Представлены смартфоны Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max

Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, сегодня официально представил смартфон среднего уровня Note 9 Pro Max. Аппарат получил концепцию дизайна Aura Balance Design, которая имеет два основных фактора: корпус из скругленного стекла и оформление камер.

Устройство оснащено 6,67-дюймовым дисплеем Full HD+ с соотношением сторон 20:9. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5. По центру в верхней части экрана предусмотрено небольшое отверстие для фронтальной камеры.

Аппаратной основой служит процессор Snapdragon 720G, который объединяет восемь ядер Kryo 465 с тактовой частотой до 2,3 GHz и графический ускоритель Adreno 618. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, флеш-память UFS 2.1 – 64 или 128 Gb с возможностью расширения картами microSD до 512 Gb.

Основная камера включает четыре датчика: главный модуль Samsung GW1 разрешением 64 Мп, 8 Мп модуль с ультраширокоугольной оптикой (119 градусов), 5 Мп камеру для макро-съемки и датчик глубины сцены разрешением 2 Мп. Впервые в серии есть съемка в RAW, а также возможность записи видео с соотношением сторон 21:9. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5020 мА·ч с поддержкой 33-Вт быстрой зарядкой (соответствующий блок в комплекте). Дактилоскопический датчик располагается на боковой панели. Реализована система Dual SIM (nano + nano + microSD).

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz) 2 x 2 MIMO и Bluetooth 5, приемник GPS, порт USB Type-C, FM-тюнер и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 165,7 × 76,6 × 8,8 мм, вес — 209 гр. Используется операционная система Android 10 с надстройкой MIUI 11.

Смартфон будет предлагаться в трех цветовых исполнениях Aurora Blue (синий), Glacier White (белый) и Interstellar Black (черный).

Стоимость смартфона Redmi Note 9 Pro Max: версия 6/64 Gb памяти будет предлагаться за 200 долларов, 6/128 Gb –за 228 долларов, а модификация 8/128 Gb будет стоить 255 долларов.

Также анонсирован смартфон Redmi Note 9 Pro. Он имеет схожие характеристики, но в составе основной камеры использован 48 Мп датчик Samsung ISOCELL GM2 вместо 64 Мп, а разрешение фронтальной камеры составило 16 Мп. Смартфон поддерживает 18-ваттную зарядку, а не 33-ваттную. В обеих версиях смартфона есть влагоотталкивающее покрытие P2i.

Redmi Note 9 Pro будет доступен в двух версиях — 6/64 Gb и 6/128 Gb памяти. Стоимость составляет 175 и 215 долларов соответственно.

Старт продаж серии Redmi Note 9 Pro состоится 17 марта.