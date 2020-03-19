Представлены смартфоны Nokia 5.3 и 1.3

Помимо модели Nokia 8.3 5G, компания HMD Global представила недорогие смартфоны Nokia 5.3 и Nokia 1.3.

Nokia 5.3 внешне похож на Nokia 8.3 5G, только вместо отверстия в экране под фронтальную камеру у него каплевидный вырез. Смартфон оснащен 6,55-дюймовым дисплеем с разрешением 1600 х 720 пикселей и соотношением сторон 20:9, защищен стеклом Gorilla Glass 3.

Аппаратная основа смартфона — восьмиядерный процессор Snapdragon 655. За графику отвечает ускоритель Adreno 610. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 3, 4 или 6 Gb, встроенного накопителя – 64 или 128 Gb с возможностью расширения картой microSD .

Основная камера смартфона представлена четырьмя модулями: главный 13 Мп (f/1.8) + 5 Мп (f/2.2, угол обзора 118°) + 2 Мп (макрообъектив) + 2 Мп (датчик глубины). В стандартном приложении камеры предусмотрен ночной режим съемки, когда делается несколько кадров, которые затем объединяются в более качественный и яркий снимок. Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0).

Объем аккумуляторной батареи составляет 4000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Кроме того, смартфон поддерживает функцию OTG через симметричный разъем USB Type-C.

Оснащение смартфона включает: Dual 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS/AGPS, ГЛОНАСС, Beidou, NFC, USB Type-C (OTG), 3,5-мм. Есть кнопка вызова Google Assistant, поддержка aptX, FM-радио. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты — 164,3 х 76,6 х 8,4 мм, вес — 180 гр.

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Операционная система: Android 10 с обновлением до Android 11 и выше.

Стоимость смартфона Nokia 5.3 составляет 199 евро. Продажи начнутся в апреле.

Модель Nokia 1.3 относится к бюджетному классу. Смартфон получил 5,71-дюймовый дисплей с разрешением 1520 х 720 пикселей и соотношением сторон 19:9.

Устройство работает на базе четырехъядерного процессора Snapdragon 215. Объем оперативной памяти LPDDR3 составляет 1 Gb, встроенного накопителя – 16 Gb с возможностью расширения картой microSD.

Основная камера — 8 Мп, автофокус, LED-вспышка, портретный режим. Фронтальная камера разрешением 5 Мп.

Особенностью Nokia 1.3 стал съемный аккумулятор емкостью 3000 мАч. Оснащение включает: Dual 4G LTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, GPS/AGPS, ГЛОНАСС, Beidou, micro-USB (OTG), 3,5-мм, поддержка aptX, FM-радио. Как и модель Nokia 5.3, смартфон оснащен отдельной кнопкой для активации голосового помощника. Габариты — 147,3 х 71,2 х 9,35 мм, вес – 150 гр.

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Работает смартфон под управлением операционной системы Android 10 (Go Edition) с обновлением до Android 11 (Go Edition).

Nokia 1.3 поступит в начале апреля по цене 95 евро.