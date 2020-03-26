Представлены новые флагманы Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+

Компания Huawei, в рамках онлайн-трансляции, представила свои новые флагманы — P40 и P40 Pro. Представляя смартфоны, компания сделала упор на дизайн, камеры и инновационный дисплей.

Huawei P40 Pro получил загнутый по бокам дисплей с минимальными рамками со всех сторон. Сверху и снизу на грани «заходит» лишь защитное стекло, а не сам экран. Называется это Overflow Display. У модели Huawei P40 дисплей плоский.

Экран поддерживает частоту обновления 90 Hz. В дисплей также встроены разговорный динамик и сканер отпечатков пальцев. Скорость срабатывания и площадь считывания сканера были увеличены в сравнении с P30 Pro на 30%. Можно отметить функцию постоянно активного экрана — 3D Rendered AOD. В верхнем левом углу расположилась двойная фронтальная камера.

Дисплей Huawei P40 получил 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением 2340 х 1080 пикселей. Модель P40 Pro оснащена 6,58-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2640 х 1200 пикселей.

Аппаратной платформой новинок выступает фирменный восьмиядерный процессор Kirin 990 5G с графикой Mali-G76. Для предотвращения перегрева смартфонов при нагрузке была применена система охлаждения, состоящая из графеновой пленки и паровой камеры. Huawei P40 выпускается в конфигурации 8/128 Gb памяти, а P40 Pro — 8/256 Gb.

Huawei P40 получил основную камеру с датчиками разрешением 50 Мп (f/1.9), 16 Мп (f/2.2, сверхширокий угол обзора) и 8 Мп (f/2.4, OIS, 3-кратный оптический зум).

Модель Huawei P40 Pro — 50 Мп (f/1.9, OIS), 40 Мп (f/1.8, сверхширокий угол обзора), 12 Мп (f/3.4, OIS, 5-кратный оптический зум), а также модуль ToF.

В P40 Pro используется совершенно новый 1/1,28-дюймовый 50 Мп RYYB-сенсор с размером пикселя 2,44 мкм, который стал еще больше, чем в P30 Pro. Благодаря этому он захватывает больше света, имеет более широкий динамический диапазон и выдает меньше шума на снимках. Применена новая технология, обеспечивающая участие 100% пикселей матрицы во время фокусировки. Как результат, фокусировка происходит быстрее, в том числе и при недостаточном освещении.

Вторая камера имеет разрешение 40 Мп и сверхширокоугольный объектив. Камера поддерживает запись видео с ISO до 51200, замедленную съемку с 7680 fps, 4K-таймлапсы и расширенный динамический диапазон. Кроме того, три микрофона позволяют при приближении сосредотачиваться на звуке от объекта, который находится в кадре. Для более плавных видео во время съемки используется комбинация из оптической и электронной стабилизации с применением технологий искусственного интеллекта.

Третья камера оснащена объективом-перископом, обеспечивающим 5-кратный оптический зум без потери качества. Вместе с высоким разрешением других сенсоров достигается 10-кратный гибридный зум с минимальными потерями, а максимальное цифровое приближение составляет 50х. Дополнительно смартфон оснащен датчиком глубины и сенсором температуры, который в паре с технологиями ИИ выставляет максимально точный баланс белого.

Основная камера в модели P40 отличается от старшей модели. Основной модуль имеет разрешение 50 Мп, но лишен оптической стабилизации. Разрешение ультраширокоугольной камеры составляет 16 Мп, а «телевик» имеет 3-кратный оптический зум.

Фронтальная камера в P40 Pro двойная с 32 Мп (f/2.2) сенсором с автофокусом и дополнительным датчиком глубины для более точного определения человека в портретном режиме. Заявлена также возможность записи видео в 4K с частотой 60 fps. В модели P40 фронтальная камера также разрешением 32 Мп (f/2.0). Дополнительного датчика глубины в смартфоне нет.

Емкость аккумулятора P40 составляет 3800 мА·ч, а P40 Pro — 4200 мА·ч. При этом младшая модель поддерживает проводную зарядку мощностью 22,5 Вт и не поддерживает беспроводную. А старшая может похвастаться поддержкой 40-ваттной проводной зарядки и 27-ваттной беспроводной.

Huawei P40 Pro защищен от воды и пыли (IP68), а младшая модель не боится лишь брызг (IP53).

Смартфоны поставляются с новой версией фирменного интерфейса EMUI 10.1 на базе Android 10. Сервисы Google отсутствуют, а в качестве альтернативы компания предлагает собственные аналоги, в том числе магазин приложений AppGallery. Оснащение включает Dual SIM, 5G, Wi-Fi 6 Plus (до 2400 Мбит/с), Bluetooth, NFC, GPS, разъем USB Type-C. Габариты Huawei P40 составляют 148,9 х 71,06 х 8,5 мм, вес – 175 гр. Huawei P40 Pro: 158,2 х 72,6 х 8,95 мм, вес – 203 гр. Цветовых расцветок корпуса на выбор пять: белый перламутровый, черный, синий, серый и золотой.

Стоимость смартфона Huawei P40 составит 799 евро, модели P40 Pro – 999 евро. Продажи начнутся 7 апреля.

Также был анонсирован Huawei P40 Pro+. Внешне он практически не отличается от обычного P40 Pro. Объем оперативной памяти увеличен до 12 Gb, есть дополнительный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, а перископная камера имеет 10-кратный оптический зум. Камера ToF у этой модели тоже имеется.

Мощность беспроводной зарядки — 40 Вт. Поддерживается и обратная беспроводная зарядка, но ее мощность пока неизвестна. Смартфон защищен от воды и пыли (IP68). Габариты и вес те же, что и у модели P40 Pro.

Для P40 Pro+ есть два уникальных цвета: керамический белый и керамический черный. Заднюю часть смартфона прикрывает не стекло, а керамика.

Huawei P40 Pro+ будет стоить 1399 евро за версию с 8/512 Gb памяти. Продажи начнутся в июне.