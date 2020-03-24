24.03.2020

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Представлен smart-телевизор Redmi Max с диагональю экрана 98″

Redmi Max 98

В ходе онлайн пресс-конференции бренд Redmi, помимо смартфона K30 Pro, представил огромный smart-телевизор с экраном диагональю 98 дюймов. Панель соответствует формату 4K UHD. Заявлено 85% охвата цветового пространства NTSC.

В основу телевизора положен кастомизированный четырехъядерный процессор, изготавливающийся по 12 нм технологии. Новинка будет доступна в единственной конфигурации, которая оснащена 4 Gb оперативной и 64 Gb флеш-памяти.

Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, три интерфейса HDMI, два порта USB, интерфейс S/PDIF и стандартные аудиогнезда. Телевизор оборудован качественной аудиосистемой с поддержкой DTS-HD. В качестве программной оболочки используется Xiaomi PatchWall.

Комплект поставки включает пульт дистанционного управления с поддержкой беспроводной связи Bluetooth и распознаванием голосовых команд.

Smart-телевизор Redmi Max 98 поступит в продажу в ближайшие дни по цене 2825 долларов.

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