Представлен концепт электромобиля BMW i4

Компания BMW сегодня представила концептуальный электромобиль i4. Изначально планировалось показать i4 на Женевском автосалоне, но выставка была отменена из-за вспышки коронавируса.

Инженеры BMW намерены перенести некоторые элементы дизайна концепта i4 в серийную версию электрокара, выпуск которого запланирован на 2021 год. Ожидается, что изогнутый дисплей приборной панели концепта i4, будет перенесен разработчиками в серийную версию автомобиля, а также в электрический кроссовер iNext. Дисплей будет поддерживать несколько режимов работы. В зависимости от выбранного режима будет меняться внешний облик цифрового интерфейса панели.

В концепте используется трансмиссия eDrive пятого поколения. Электрический двигатель мощностью 390 кВт позволит разгоняться с 0 до 100 км/ч примерно за 4 секунды. Максимальная скорость будет равна 200 км/ч. Емкость аккумуляторной батареи составляет 80 кВт·ч, благодаря чему i4 сможет преодолевать до 600 км без подзарядки.

Электромобили BMW i4 будут выпускаться на предприятии в Мюнхене. Компания планирует выпустить 1 млн. электромобилей к концу 2021 года.