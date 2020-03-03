04.03.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииАвтомобилиПредставлен концепт электромобиля BMW i4

Представлен концепт электромобиля BMW i4

BMW i4

Компания BMW сегодня представила концептуальный электромобиль i4. Изначально планировалось показать i4 на Женевском автосалоне, но выставка была отменена из-за вспышки коронавируса.

BMW i4

Инженеры BMW намерены перенести некоторые элементы дизайна концепта i4 в серийную версию электрокара, выпуск которого запланирован на 2021 год. Ожидается, что изогнутый дисплей приборной панели концепта i4, будет перенесен разработчиками в серийную версию автомобиля, а также в электрический кроссовер iNext. Дисплей будет поддерживать несколько режимов работы. В зависимости от выбранного режима будет меняться внешний облик цифрового интерфейса панели.

В концепте используется трансмиссия eDrive пятого поколения. Электрический двигатель мощностью 390 кВт позволит разгоняться с 0 до 100 км/ч примерно за 4 секунды. Максимальная скорость будет равна 200 км/ч. Емкость аккумуляторной батареи составляет 80 кВт·ч, благодаря чему i4 сможет преодолевать до 600 км без подзарядки.

BMW i4

Электромобили BMW i4 будут выпускаться на предприятии в Мюнхене. Компания планирует выпустить 1 млн. электромобилей к концу 2021 года.

ТЕГИ:
Black Shark 3: игровой смартфон с выдвижными кнопками
Очередная возможность работы для молодежи от Azercell
Новости по теме
Автомобили
Hyundai Prophecy: концептуальный
Автомобили
Концептуальный электромобиль Ren
Смартфоны
Vivo представила концепт смартфо
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!