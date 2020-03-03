03.03.2020

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Представлен игровой смартфон Black Shark 3 с выдвижными кнопками

Xiaomi Black Shark 3

Black Shark, игровое подразделение компании Xiaomi, официально представила в Китае геймерский смартфон Black Shark 3. Новинка будет доступна в обычной и Pro-версиях. Внешне оба смартфона похожи, но отличаются размерами и рядом особенностей.

Xiaomi Black Shark 3

Базовая модель получила 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Hz и с рекордной частотой отклика сенсора 270 Hz. Как заверяет производитель, задержка для одного пальца составляет всего 24 мс, а для нескольких — 28 мс. Модель Black Shark 3 Pro получила 7,1-дюймовый дисплей и разрешение 3120 x 1440 пикселей при аналогичных характеристиках.

Xiaomi Black Shark 3

По части начинки смартфоны практически идентичные: процессор Snapdragon 865, оперативная память типа LPDDR5, накопитель стандарта UFS 3.0, тройная основная камера на 64 Мп, поддержка 5G, а также Wi-Fi 6.

Основная камера представлена тремя датчиками изображения: главный разрешением 64 Мп, 13 Мп с широкоугольным объективом и 5 Мп сенсор, отвечающий за размытие фона. Фронтальная камера располагается в верхней рамке дисплея, ее разрешение составляет 20 Мп.

Одной из главных особенностей новинок стали выдвижные кнопки с механическими переключателями, которые используются в играх. Работают они по тому же принципу, что и выдвижные фронтальные камеры в некоторых смартфонах. Заявлено гарантированное 300 тыс. активаций, 1 млн. нажатий, автоматическое скрытие при падении.

Отличаются Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro также емкостью аккумулятора. В базовой модели он на 4720 мАч, но за счет оптимизации производитель заявляет, что время автономной работы эквивалентно устройствам с аккумулятором на 5020 мАч. Pro-версия получила аккумулятор емкостью 5000 мАч. Оба аппарата поддерживают быструю зарядку мощностью 65 Вт, позволяющую получить 100% заряда менее чем за 38 минут. Реализована эффективная система жидкостного охлаждения. Кроме того, смартфоны оснащены магнитным коннектором на тыльной стороне, куда крепится специальный кабель, чтобы не мешать во время игр. В таком случае мощность зарядки составляет 18 Вт.

Среди других отличий Pro-версии от базовой — стереодинамики с сертификацией Hi-Res, продвинутые горизонтально-линейные вибромоторы для улучшенной тактильной отдачи и возможность управления в играх с помощью голосовых команд. Последняя функция работает пока только в нескольких оптимизированных тайтлах.

Технические характеристики Xiaomi Black Shark 3 и 3 Pro:

  • Дисплей: 6,67», 2400 x 1080 точек, Full HD+, частота обновления 90 Hz, сенсор 270 Hz, DC Dimming 3.0, HDR10+, Super AMOLED | 7,1», 3120 х 1440 точек, QHD+, частота обновления 90 Hz, сенсор 270 Hz, 10 бит, DC Dimming 3.0, HDR10+, Delta Е < 1, JNCD < 0,55, Super AMOLED;
  • Процессор: 8 ядер, 7 нм, 1 х 2,84 GHz + 3 х 2,42 GHz + 4 х 1,8 GHz, Qualcomm Snapdragon 865;
  • Графический чип: Adreno 650, до 587 MHz;
  • Оперативная память: 8/12 Gb LPDDR5;
  • Внутренняя память: 128/256 Gb | 256 Gb UFS 3.0;
  • Основная камера: 64 Мп, f/1.8 + 13 Мп, f/2.25 + 5 Мп, f/2.2. LED-вспышка, запись видео 4K, 1080р@60fps;
  • Фронтальная камера: 20 Мп, AI, запись видео в формате 1080р;
  • Аккумулятор: 4720 мАч | 5000 мАч, быстрая зарядка 65 Вт, дополнительная магнитная зарядка 18 Вт;
  • Связь: 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6 (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, NFC;
  • Разъемы: USB Type-C, 3,5-мм;
  • Dual GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou;
  • Стереодинамики 1217, усилитель SmartPA, поддержка Hi-Res Audio;
  • Сканер отпечатка в экране;
  • Габариты: 168,72 x 77,33 x 10,42 мм | 177,79 x 83,29 x 10,1 мм. Вес: 222 гр | 253 гр.
  • Платформа (на момент анонса): Android 10 с Jou UI.

Смартфон Black Shark 3 поступит в продажу 6 марта по цене 501 доллар за версию 8/128 Gb, 544 доллара за модификацию 12/128 Gb и 573 доллара за версию 12/256 Gb. Продажи Pro-модели стартуют 10 марта. Стоимость версии 8/256 Gb составит 673 доллара, а вариант 12/256 Gb будет предложен за 716 долларов.

Вместе со смартфонами были представлены фирменные аксессуары: внешний кулер за 26 долларов, геймпад за 29 долларов и беспроводные наушники Black Shark Bluetooth Gaming Headset 2 с рекордно низкой задержкой звука 58 мс за 72 доллара.

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