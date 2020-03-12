Представлен CorelDRAW Graphics Suite 2020: больше быстродействия, интеллекта и возможностей для совместной работы

Созданный как для индивидуальной, так и для командной работы, профессиональный графический пакет CorelDRAW Graphics Suite 2020 оснащен передовыми ИИ-технологиями, усовершенствованиями в области производительности, а также инструментами для совместной работы в облачном формате, направленными на оптимизацию бизнес-процессов. Линейка CorelDRAW 2020 предлагает нативные пакеты для macOS и Windows, а также веб-приложение CorelDRAW.app. Продукт не только обеспечивает дизайнеров мощными инструментами, необходимыми на каждом этапе реализации проекта — от создания первоначального концепта до вывода готовых материалов, но и создает оптимальные условия для достижения неизменно качественных результатов в рекордные сроки.

CorelDRAW Graphics Suite 2020 дебютирует с кардинальными обновлениями, направленными на ускорение рабочих процессов при создании комплексных дизайн-проектов. Пакет содержит обширную коллекцию профессиональных приложений для графического дизайна, верстки, типографики, фоторедактирования и много другого. В дополнение к возможности работать с файлами в удаленном формате через CorelDRAW.app подписчикам предоставляется доступ к новым функциям совместной работы, направленным на оптимизацию процесса рецензирования и утверждения проектных материалов.

«В этом флагманском выпуске CorelDRAW представлены ультрасовременные технологии, направленные на дальнейшее совершенствование процессов разработки дизайн-проектов. Теперь в CorelDRAW Graphics Suite 2020 как заказчики, так и члены команды имеют доступ к централизованной структуре для совместной работы, где они могут сразу подключиться к участию в проекте в формате реального времени. Мощные модели машинного обучения позволяют дизайнерам добиваться поразительных результатов быстрее, чем когда-либо. Технологии искусственного интеллекта были задействованы во всех аспектах пакета с целью радикального повышения эффективности рабочих процессов», — заявил Джон Фальсетто, старший директор по продуктам (CorelDRAW и офисное ПО).

CorelDRAW Graphics Suite 2020 для Windows и CorelDRAW Graphics Suite 2020 для Mac выходят на русском, английском, немецком, итальянском, французском, испанском, бразильском португальском, нидерландском, польском, чешском, китайском (упрощенное письмо и традиционное письмо), турецком и японском языках. Функции совместной работы, представленные в CorelDRAW.app, доступны только при наличии одной из следующих лицензий:

постоянная лицензия CorelDRAW Graphics Suite с дополнительной лицензией Maintenance;

постоянная лицензия CorelDRAW с дополнительной опцией, приобретенной в CorelDRAW.app;

подписка CorelDRAW Graphics Suite.

Чтобы получить дополнительную информацию и скачать бесплатную 15-дневную пробную версию, посетите www.coreldraw.com.