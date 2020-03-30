30.03.2020

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Популярность приложения Google Classroom стремительно растет

Google Classroom

Во многих странах из-за пандемии коронавируса закрываются не только предприятия, но также школы и другие учебные заведения. На фоне этого набирают популярность приложения для дистанционного обучения. Одним из таких приложений стало Google Classroom, количество скачиваний которого превысило отметку в 50 млн. раз в Play Store.

Стоит отметить, что ранее сервис дистанционного обучения от Google не особо пользовался популярностью у пользователей. Согласно данным сервиса AppBrain, отслеживающего популярность приложений, в начале марта Google Classroom не входило в 100 наиболее популярных образовательных приложений. Однако уже к 10 марта приложение вошло в пятерку самых популярных образовательных приложений на территории США. Также значительно выросла популярность приложения в Канаде, Мексике, Финляндии, Италии, Польше и Индонезии.

На данное время количество скачиваний версии Google Classroom для iOS неизвестно, но источник отмечает, что среди пользователей устройств Apple популярность приложения также выросла.

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