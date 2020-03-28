Пользователи приложения BirBank пожертвовали более 30000 манатов на борьбу с коронавирусом

Несколько дней назад в мобильное приложение BirBank была добавлена новая функция. Она позволяет пользователям приложения «потратить» накопленные бонусные «сердечки» на пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. С момента внедрения функции в течение нескольких дней было собрано более 30000 манатов, и эта сумма растет с каждым днем.

Кроме того, в мобильном приложении создан специальный раздел, связанный с коронавирусом. В этом разделе размещены статистические данные о вирусе, новости, симптомы и диагностика вируса, рекомендации для предотвращения заражения, а также ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Через приложение можно позвонить и на горячую линию, созданную для оказания неотложной медицинской помощи.

Отметим также, что клиентам Kapital Bank старше 65 лет, получающим пенсионную карту впервые, карты будут доставлены по адресу проживания. Кроме того, пенсионные карты с истекающим сроком действия текущих клиентов вышеуказанной возрастной категории будут продлены на следующие 3 месяца. Пенсионерам не придется обращаться в банк за получением новой карты, и они смогут получать деньги на старые.