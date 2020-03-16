Подписан Меморандум о взаимопонимании между B.EST Solutions и Центром управления проектами электронного правительства Республики Узбекистан

Меморандум о взаимопонимании между компанией B.EST Solutions и Центром Управления проектами электронного правительства и цифровой экономики при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан о сотрудничестве в области развития Электронного Правительства был подписан в Ташкенте 3 марта 2020 года. Меморандум был подписан учредителем компании «B.EST Solutions» Яной Кримпе и директором Центра Управления проектами электронного правительства и цифровой экономики Шахрасулом Шохазамием.

Главная цель Меморандума заключается в укреплении и развитии взаимного сотрудничества, поддержании открытого диалога, а также в обмене необходимой информации для создания и развития информационных систем электронного правительства. Меморандум будет способствовать созданию длительной и устойчивой платформы взаимодействия, a также обмену опытом в области оптимизации бизнес-процессов и продвижению электронных государственных услуг гражданам и субъектам предпринимательства.

Стороны договорились осуществлять совместную деятельность по внедрению и развитию информационных систем электронного правительства. В рамках Меморандума планируется создание правовой основы для установления взаимодействия, необходимого для обеспечения качественного и квалифицированного выполнения задач, основываясь на действующем законодательстве обеих сторон.