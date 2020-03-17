Поддержка абонентов в роуминге и бесплатные звонки на «Горячую линию» Государственного Агентства обязательного медицинского страхования от Azercell

Компания Azercell в связи с глобальной пандемией коронавирусной инфекции, объявленной со стороны Всемирной Организации Здравоохранения, проявила особое внимание к своим абонентам, находящимся за пределами Азербайджана. Так, с целью обеспечения бесперебойной мобильной связи граждан, которые на данный момент находятся в странах с ограниченной транспортной связью c Азербайджаном, Azercell загрузил сумму в размере 50 манатов на баланс каждого абонента пользующегося услугами роуминга в этих странах.

Кроме того, начиная с 17 марта 2020 года, Azercell объявил бесплатные звонки на «Горячую линию» (1542) Государственного Агентства обязательного медицинского страхования для всех своих абонентов.

Отметим, что Телефонный Центр и Онлайн Абонентская Служба компании Azercell также работают в усиленном рабочем режиме. Компания готова оказать любую поддержку своим абонентам в роуминге по предоставлению контактных номеров соответствующих посольств и установлению связи с «Горячей линией» Государственного Агентства обязательного медицинского страхования. Напомним, что звонки в Телефонный Центр Azercell в роуминге бесплатны как для абонентов Предоплатной системы “Sim-Sim” (+994502002111), так и для пользователей Постоплатной системы (+994506565000) мобильного оператора.