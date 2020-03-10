Подарки на Новруз от Azercell продолжаются!

Компания Azercell продолжает радовать своих абонентов в канун праздника Новруз. Компания каждые праздничные вторники предлагает абонентам предоплатной линии (SimSim) специальные скидки. Так, сегодня, 10 марта, в рамках кампании абоненты предоплатной линии (SimSim) получают 20% скидку при подключении к интернет пакету «Aylıq 30 GB».

Для получения дополнительной информации о компании, пройдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/novruz_endirim_yel/.

Напомним, что каждый вторник, начиная с 25 февраля, Azercell предлагает специальные скидки при подключении к различным тарифам и интернет-пакетам. На прошлых неделях абоненты предоплатной линии (SimSim) подключались к тарифу “Sərbəst 15” с 20%, а “Limitsiz Gecə” — 50 % скидкой.