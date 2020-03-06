Первый смартфон с 5G от Nokia представят в фильме про Джеймса Бонда

Компания HMD Global, занимающаяся разработкой новых смартфонов под брендом Nokia, подтвердила, что является официальным мобильным партнером нового фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time To Die.

В фильме будут представлены три смартфона компании: Nokia 7.2, Nokia 3310 и первый гаджет с поддержкой 5G. Агент Номи в исполнении Лашаны Линч в одной из сцен пользуется новым флагманом от Nokia и демонстрирует преимущества сетей пятого поколения.

Подробности о новом смартфоне Nokia 5G появятся 19 марта, а 8 марта должен выйти рекламный ролик этого смартфона с Лашаной Линч.