Первое автономное судно Mayflower с искусственным интеллектом IBM готовится пересечь Атлантику

Сегодня компания IBM и некоммерческая исследовательская организация Promare объявили о старте первого испытательного плавания автономного судна Mayflower. В море будет протестирован прототип системы AI Captain на базе искусственного интеллекта IBM, благодаря которой автономный корабль Mayflower сможет без участия человека пересечь Атлантический океан 16 сентября. Испытания корабля будут проводиться в Великобритании под бдительным наблюдением команды Plymouth Quest — исследовательского судна Плимутской морской лаборатории. Они позволят оценить, как работает система искусственного интеллекта AI Captain в реальных «сценариях» морской стихии.

Следует отметить, что в течение последних двух лет специалисты IBM занимались разработкой моделей искусственного интеллекта корабля, используя более миллиона морских изображений, собранных с камер в заливе Плимут-Саунд в Великобритании, а также базы данных с открытым исходным кодом. Теперь благодаря возможностям искусственного интеллекта и периферийным вычислительным системам IBM во время плавания корабль Mayflower сможет самостоятельно, без участия человека, перемещаться в открытом море, распознавать другие корабли, буи и такие препятствия, как земля, волнорезы и мусор. Таким образом, технологичный корабль будет способен чувствовать, мыслить и действовать в динамичной среде — океане. Строительство же корабль Mayflower проходило в Гданьске (Польша). В мае, после трех месяцев испытаний судна с участием человека за штурвалом, инженеры планируют продолжить тестирования по оценке полностью автономной работы Mayflower.

Событие приурочено к 400-летию знаменитого плавания Mayflower — корабля, на котором в 1620 году в Северную Америку прибыли одни из первых английских поселенцев. Предполагается, что 16 сентября беспилотный корабль Mayflower повторит этот путь, проплыв из Плимута в Великобритании до Плимута в американском штате Массачусетс, и станет одним из первых полноразмерных и полностью автономных судов, которое сможет переплыть Атлантику.

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По мнению экспертов, успешная реализация этого проекта поспособствует дальнейшему развитию автономных кораблей, а также трансформирует будущее научных морских исследований.