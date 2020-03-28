28.03.2020

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«Пандемические беспилотники», которые могут обнаруживать лихорадку и кашель, скоро поднимутся в небо

Draganfly

Эпидемия коронавируса показала неэффективность существующей системы здравоохранения во многих странах мира. Там, где человек бессилен, на помощь придут современные технологии.

Канадская компания Draganfly предложила отслеживать заболевших опасным вирусом силами дронов. Идея заключается в том, что дроны будут патрулировать территорию, удаленно измеряя температуру людей, частоту сердечных сокращений и дыхания. Благодаря технологии компьютерного зрения они смогут обнаруживать людей, чихающих и кашляющих в толпе.

Разработкой Draganfly уже заинтересовалось правительство Австралии, выделившее 1,5 млн. долларов на развертывание сети дронов над крупными городами. Ожидается, что так называемые «пандемические беспилотники» будут обнаруживать людей с инфекционными и респираторными заболеваниями. Точной информации о местах и сроках развертывания пока нет.

Представители компании Draganfly сообщили, что дроны будут патрулировать районы, требующие повышенного внимания, добавив, что «пандемические беспилотники» уже вызвали интерес на международном рынке.

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