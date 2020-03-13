13.03.2020

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Опубликован релизный трейлер шутера DOOM Eternal

DOOM Eternal

Компания Bethesda Softworks опубликовала релизный трейлер новой DOOM Eternal.

Для запуска игры на минимальных настройках (1080p, 60 fps) понадобится процессор уровня Intel Core i5 / AMD Ryzen 3, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon R9 290 и 8 Gb оперативной памяти. На консолях PS4 Pro и Xbox One X игра будет работать в режимах 2160p (4K) или в 1440p/60 FPS; на более слабых PS4 и Xbox One — 1080p и 60 FPS соответственно. В облачном сервисе Google Stadia шутер можно будет запустить в 1080p и 60 FPS на HD-экранах и в 2160p/1440p при 60 FPS на экранах 4K.

DOOM Eternal выйдет на PC, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One и в Google Stadia 20 марта, а чуть позже на Nintendo Switch.

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