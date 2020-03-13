Опубликован релизный трейлер шутера DOOM Eternal

Компания Bethesda Softworks опубликовала релизный трейлер новой DOOM Eternal.

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Для запуска игры на минимальных настройках (1080p, 60 fps) понадобится процессор уровня Intel Core i5 / AMD Ryzen 3, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon R9 290 и 8 Gb оперативной памяти. На консолях PS4 Pro и Xbox One X игра будет работать в режимах 2160p (4K) или в 1440p/60 FPS; на более слабых PS4 и Xbox One — 1080p и 60 FPS соответственно. В облачном сервисе Google Stadia шутер можно будет запустить в 1080p и 60 FPS на HD-экранах и в 2160p/1440p при 60 FPS на экранах 4K.

DOOM Eternal выйдет на PC, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One и в Google Stadia 20 марта, а чуть позже на Nintendo Switch.