Официальный партнер TrueConf в Азербайджане iTech Group поможет всем школам и вузам бесплатно перейти на удаленное обучение

Сегодня весь мир участвует в противостоянии коронавирусу: отменяются мероприятия, закрываются границы, вводится карантин и ограничиваются передвижения. Это вынуждает школы, колледжи и вузы стран массово переводить своих учеников на дистанционное образование. В сложившейся ситуации iTech Group предлагает вам серверную систему видеоконференций для каждого учебного заведения в Азербайджане.

Временное закрытие школ, колледжей и вузов требует от учебных заведений всех уровней экстренно принимать меры. Для организации удаленного обучения, вебинаров и онлайн-уроков нужно качественное и надежное ПО, которое позволит проводить масштабные видеоконференции и полноценно взаимодействовать с учениками.

TrueConf Server позволит любой школе или университету развернуть и настроить платформу для удаленного обучения и связи в течение 15 минут. Система видеосвязи устойчива к сетевым перебоям: студенты, проживающие в регионах с плохим интернет-соединением, также смогут участвовать в онлайн-лекциях и семинарах.

Технологии TrueConf обеспечат преподавателям и ученикам возможность общаться по видеосвязи в специальных режимах для дистанционного образования, а также записывать уроки для последующего изучения материала студентами, которые отсутствовали. При этом подключаться к онлайн-урокам учителя и учащиеся смогут с любых доступных устройств — ноутбуков, ПК, планшетов и телефонов, благодаря кроссплатформенным приложениям TrueConf для Windows, macOS, Linux, Android и iOS.

Встроенная в TrueConf Server платформа WebRTC позволит школьникам и студентам присоединяться к онлайн-урокам и вебинарам с помощью обычного браузера и без установки каких-либо приложений.

Отметим, что решения TrueConf имеют поддержку азербайджанского языка.

Для того, чтобы протестировать решение TrueConf Server, обращайтесь по телефону +994 50 254 90 76 или по электронному адресу: [email protected].