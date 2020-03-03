Очередная возможность работы для молодежи от Azercell

ООО «Azercell Telekom» продолжает свою деятельность в направлении обучения, профессионального развития и трудоустройства молодежи. Так, представители компании Azercell приняли участие на очередных ярмарках труда, организованных на этот раз в Ленкорани и Губе с целью помочь молодежи адаптироваться к рынку труда, построить успешную карьеру по своей специальности, а также поддержать их трудоустройство. Сотрудники отдела Управления человеческим капиталом компании Azercell рассказали участникам ярмарки о последних тенденциях на рынке труда, проинформировали о существующих вакансиях в компании и ответили на интересующие их вопросы.

Инициаторами ярмарки являются Международная Организация по Миграции, Государственная служба занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и ООО «Международный учебно-проектный центр». Напомним, что в рамках проекта были затронуты различные виды деятельности, направленные на развитие молодежи – поддержка самозанятости, выхода на рынок труда, повышение потенциала и другие вопросы.

Как известно, компания Azercell регулярно принимает активное участие в карьерных выставках, организованных различными учебными заведениями, государственными структурами и другими учреждениями. В 2019 году 67 молодых людей из разных университетов страны воспользовались студенческими программами компании, Академия Azercell провела 161 обучающую сессию для сотрудников компаний, различных организаций и ведомств.