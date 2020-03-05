05.03.2020

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Новый суперкомпьютер AMD El Capitan станет самым мощным в мире

AMD El Capitan

Американская компания AMD опубликовала пресс-релиз, в котором рассказала об особенностях и возможностях своего будущего суперкомпьютера El Capitan.

Устройство уровня exascale (1018 операций с плавающей запятой в секунду) создается по заказу Министерства энергетики США компанией Cray.

Основой для суперкомпьютера станут процессоры AMD Epyc Genoa, основанные на архитектуре Zen 4. Отметим, что на данный момент актуальные процессоры AMD используют архитектуру Zen 2. El Capitan — первый представленный продукт на основе процессоров с архитектурой Zen 4, которые выйдут только в следующем году. Также в суперкомпьютере будут использоваться ускорители вычислений Radeon Instinct следующего поколения.

AMD сообщает, что каждый узел El Capitan (количество которых не названо), будет включать один CPU Epyc Genoa и четыре графических процессора Radeon Instinct, объединенных интерфейсом на основе Infinity Architecture третьего поколения.

Ожидается, что на момент своего появления это будет самый быстрый суперкомпьютер в мире (около 2 ExaFLOPS). В пресс-релизе отмечается, что использоваться El Capitan будет для решения задач, связанных с ядерным оружием.

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