18.03.2020

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Новый смартфон Xiaomi Redmi K30 Pro станет эксклюзивным партнером фильма «Форсаж 9»

Xiaomi Redmi K30 Pro

Грядущая новинка Xiaomi – смартфон Redmi K30 Pro и фильм «Форсаж 9» займутся одновременным продвижением друг друга. Это стало возможным благодаря эксклюзивному партнерству бренда Redmi с популярной серией фильмов.

Xiaomi Redmi K30 Pro

Как стало известно, одновременная маркетинговая кампания запустится вместе с анонсом Redmi K30 Pro, который запланирован на 24 марта этого года.

Xiaomi уже подтвердила, что смартфон будет оснащен системой жидкостного охлаждения, которая позволит однокристальной системе Snapdragon 865 работать на полную мощность без просадок производительности, вызванных перегревом.

Xiaomi Redmi K30 Pro получит самую быструю флеш-память UFS 3.1, которая обеспечит устройству скорость чтения до 750 МБ/с. Новый смартфон сможет похвастаться самой высокой производительностью среди всех смартфонов, имеющих поддержку 5G. Известно, что смартфон набирает более 610000 баллов в популярном бенчмарке AnTuTu.

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