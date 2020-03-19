Новые возможности коммуникационной платформы Microsoft Teams

Компания Microsoft представила новые возможности коммуникационной платформы Teams, которые позволят быстрее адаптироваться к дистанционной учебе и работе, сохранив продуктивность.

Новые функции в Teams:

Шумоподавление в режиме реального времени минимизирует отвлекающие посторонние шумы, позволяя всем участникам беседы слышать то, что говорят их коллеги;

Функция поднятия руки дает возможность любому участнику онлайн-встречи, даже если на ней присутствуют десятки сотрудников, отправить визуальный сигнал, сообщающий о желании выступить;

Улучшенные средства составления графиков видеоконференций;

Возможность открывать чаты во всплывающем окне;

Поддержка при низкой скорости интернет-соединения и в режиме офлайн.

Новые возможности будут доступны в 2020 году.

Дополнительные сведения о коммуникационной платформе представлены на сайте products.office.com/microsoft-teams.