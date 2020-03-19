Новые возможности коммуникационной платформы Microsoft Teams
Компания Microsoft представила новые возможности коммуникационной платформы Teams, которые позволят быстрее адаптироваться к дистанционной учебе и работе, сохранив продуктивность.
Новые функции в Teams:
- Шумоподавление в режиме реального времени минимизирует отвлекающие посторонние шумы, позволяя всем участникам беседы слышать то, что говорят их коллеги;
- Функция поднятия руки дает возможность любому участнику онлайн-встречи, даже если на ней присутствуют десятки сотрудников, отправить визуальный сигнал, сообщающий о желании выступить;
- Улучшенные средства составления графиков видеоконференций;
- Возможность открывать чаты во всплывающем окне;
- Поддержка при низкой скорости интернет-соединения и в режиме офлайн.
Новые возможности будут доступны в 2020 году.
Дополнительные сведения о коммуникационной платформе представлены на сайте products.office.com/microsoft-teams.