13.03.2020

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Новая система Ford будет помогать водителю при езде по дорогам без разметки

Ford

Компания Ford представила новую систему Road Edge Detection для помощи водителям. Система способна сканировать дорогу перед автомобилем и плавно «подруливать», чтобы удерживать автомобиль на правильной траектории. Она разработана для использования на загородных дорогах на скорости 70-110 км/час.

Для функционирования технологии используется камера, которая установлена под зеркалом заднего вида. Камера сканирует края дороги, чтобы система могла предотвратить съезд с проложенного пути.

Road Edge Detection полезна и на гравийных дорогах. На обычных дорогах с разметкой система тоже может пригодиться. Например, если полосы разметки частично стерты, или их не видно из-за грязи, снега или дождя. Если водитель все равно едет рядом с краем дороги, система подаст вибрацию на рулевое колесо.

Road Edge Detection уже доступна в Европе в моделях Explorer, Focus, Kuga и Puma. Система будет устанавливаться и в новые автомобили Ford.

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