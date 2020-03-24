24.03.2020

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Новая функция WhatsApp поможет бороться с распространением дезинформации

WhatsApp

Мессенджер WhatsApp запустил совместный онлайн-проект со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с дезинформацией о коронавирусе. Помимо WhatsApp и ВОЗ, в проекте участвуют UNICEF и Программа развития ООН. На платформе размещена основная информация о вирусе, рекомендации по предотвращению заражения, а также примеры эффективного применения мессенджера в условиях пандемии.

Следующим шагом разработчиков мессенджера стало внедрение функции быстрого мониторинга достоверности присланных сообщений. Новая функция пока что проходит бета-тестирование и доступна только отдельным пользователям. С ее помощью они могут быстро найти сообщения с идентичными или похожими текстами в сети, а также проверить их первоисточник и контекст, в котором информация была изначально подана.

Схожие сервисы уже запустили Facebook, Twitter и другие площадки.

Новую функцию планируется добавить в ближайшем обновлении мессенджера.

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