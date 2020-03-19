Nokia 8.3 получил 64-Мп камеру с оптикой Zeiss и поддержку 5G

Компания HMD Global, в рамках онлайн-презентации представила новые смартфоны под брендом Nokia. Главным анонсом стала модель Nokia 8.3 5G. Это первая модель производителя с поддержкой сетей пятого поколения.

Смартфон Nokia 8.3 5G получил 6,81-дюймовый PireView-дисплей с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR. Экран обладает тонкими рамками, из которых только нижняя немного шире остальных.

Аппарат работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 765G, выполненный по 7-нм техпроцессу. Особенностью процессора также является интегрированный модем X52 5G, обеспечивающий работу в сетях пятого поколения. За графику отвечает видеоускоритель Adreno 620. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, встроенного накопителя – 64 или 128 Gb с возможностью расширения картой microSD до 400 Gb.

Основная камера выполнена в виде фирменного круглого блока с четырьмя объективами и оптикой Zeiss: 64 Мп (f/1.89) + 12 Мп (f/2.2, угол обзора 120°) + 2 Мп (макрообъектив) + 2 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера на 25 Мп (f/2.0) расположилась в небольшом отверстии в углу — впервые в устройствах Nokia.

Технология Super Pixels позволяет получать качественные снимки в условиях недостаточного освещения. Nokia 8.3 5G также поддерживает съемку видео с соотношением сторон 21:9. Кроме того, на снятые видео можно добавлять разные эффекты от Zeiss.

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Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В оснащение смартфона входят: 5G (NSA/SA), Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS/AGPS, ГЛОНАСС, Beidou, NFC, USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. Стоит отметить отдельную кнопку для запуска Google Assistant на левой грани и совмещенный с кнопкой питания сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют: 171,9 х 78,56 х 8,99 мм, вес – 220 гр.

Операционная система: Android 10 с обновлением до Android 11 и выше.

Стоимость смартфона составляет ориентировочно 599 евро за версию с 6/64 Gb памяти и 649 евро за модификацию с 8/128 Gb памяти. В продаже Nokia 8.3 5G появится летом 2020 года.